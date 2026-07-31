В Белорусии объявили «красный» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает Белгидромет.

«Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении — красный уровень опасности», — говорится в сообщении.

Поясняется, что предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении выдано из-за жары днем. Так, 31 июля по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет +35°C.

В дневные часы 1 августа во многих районах Брестской и Гомельской областей ожидается жара до +37°C, в других регионах — до +34°C. В Минске днем 1 августа столбики термометров покажут +30..+32°C.

Жителей Москвы также предупредили о сильной жаре 1 и 2 августа. В столице ожидается температура до +29-31°С. В связи с этим жителям столицы рекомендовали пить больше воды, держаться в тени и выбирать одежду из натуральных тканей, а также не пренебрегать головным убором.

29 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Центральной России станут финалом купального сезона. По его словам, с 3 августа солнце уже не будет так активно согревать воздух, а ночи будут становиться длиннее и прохладнее.

Ранее в 11 городах Италии объявили наивысший уровень погодной опасности из-за жары.