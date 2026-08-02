ВСУ ударили по складу Wildberries еще в одном российском регионе

На логистическом объекте в Самарской области произошло возгорание после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба компании RWB, которая управляет Wildberries, в Telegram-канале.

Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за атаки украинских дронов компания перестроила логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

До этого основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким назвала удары по инфраструктуре маркетплейса атакой на мирных граждан, причем не только на россиян, уточнила она. Ким напомнила, что в экосистеме компании ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предпринимательница отметила, что в результате атак на инфраструктуру убытки понесли предприниматели из всех стран.

Также Ким заявляла, что Wildberries оперативно перестроит свою логистику для минимизации задержек и сохранения качества работы на фоне ударов ВСУ. По ее словам, предприниматели, пострадавшие от атак украинских дронов, автоматически получат трехмесячные кредитные каникулы.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с Wildberries.