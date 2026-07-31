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Общество

Основатель Wildberries назвала удары по складам атаками на мирных граждан

Ким: удары по инфраструктуре Wildberries являются атакой на мирных граждан
Алексей Даничев/РИА Новости

Удары по инфраструктуре маркетплейса Wildberries являются атакой на мирных граждан. Об этом сообщила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

«Атаки на инфраструктуру Wildberries — это атаки на мирных граждан. И повторюсь — не только россиян. В нашей экосистеме ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая», — сказала предпринимательница.

Ким добавила, что в результате атак на инфраструктуру убытки понесли предприниматели из всех стран.

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате ударов пострадали пять человек, повреждены жилые дома, возникли пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса и складских объектах, включая логистический центр Wildberries. Из-за атаки в регионе вводились режимы беспилотной и ракетной опасности, а аэропорт Волгограда временно приостанавливал работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в WB рассказали об обстановке на складах в Сарапуле и Пензе после атаки БПЛА.

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