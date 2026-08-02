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Армия

Дрон ВСУ ударил по жилой многоэтажке в Энгельсе

Многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Саратовской области
Shutterstock/FOTODOM

Многоквартирный дом в Энгельсе Саратовской области получил повреждения во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате спасти не удалось двух человек. Чиновник пообещал оказать всю необходимую помощь их семье. О пострадавших губернатор ничего не сообщил. Он добавил, что жителей поврежденного дома обеспечат местами временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания. Параллельно начнет работать комиссия по оценке ущерба, будет организована охрана территории.

До этого при ночной атаке ВСУ оказался поврежден многоквартирный дом в городе Гуково Ростовской области. В результате прилета дрона произошло разрушение межэтажных перекрытий, жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадали два человека. Одного из них спасатели извлекали из-под завалов.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции. За четыре года Киев кратно увеличил число ударов по РФ. Часто целями Вооруженных сил Украины становятся объекты гражданской инфраструктуры, которые не имеют отношения к армии России. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, таким образом Киев «стремится отыграться» за свои нарастающие провалы на фронте.

Ранее ФСБ опубликовала видео склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье.

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