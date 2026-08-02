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Общество

Уровни главных рек Тюмени продолжают опасно расти

Тюменский губернатор сообщил о приближении реки Пышмы к критическому уровню
Юлия Чеснокова/РИА Новости

Уровни главных водных артерий Тюмени продолжают расти, за минувшие сутки река Тура прибавила четыре сантиметра, а ее приток — Пышма — приближается к отметке «неблагоприятное явление». Об этом написал в Telegram губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным главы региона, за минувшие сутки уровень воды в Туре вырос до 896 см, а Пышмы — увеличился еще на 15 см и составил 599 см (такие данные зафиксированы у села Богандинского). Моор отметил, что Пышме остался всего 1 см до отметки «неблагоприятное явление».

В результате подъема воды подтоплен 121 жилой дом, эвакуированы 53 человека, в том числе девять детей, рассказал губернатор.

До этого сообщалось, что уровень воды в Туре уже поднялся до рекордных 890 см.

28 июля Моор сообщил о введении режима ЧС регионального характера в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в Туре до 877 см.

Ранее жители Тюмени оказались в заложниках из-за ухудшения качества воды в Туре после паводка.

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