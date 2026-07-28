В Тюмени на фоне паводка ввели режим ЧС регионального характера

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем канале в «Максе», что в Тюмени и Тюменском округе введен режим ЧС регионального характера.

По словам главы региона, уровень воды в реке Тура к утру вторника достиг 877 см и продолжает расти.

«В связи с этим сегодня с 12.00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня», — написал Моор.

Накануне региональное отделение Роспотребнадзора сообщило, что в Тюмени начали дополнительно хлорировать водопроводную воду на фоне подъема уровня воды в Туре. С 16 июля специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный лабораторный контроль питьевой воды в районе Метелевского водозабора и выше по течению в деревне Речкина.

Гиперхлорирование введено в профилактических целях с учетом того, что уровень воды в реке Тура продолжает повышаться.

26 июля губернатор Моор говорил, что регион готовится противостоять паводкам, масштаб которых может превзойти показатели 2016 года.

Ранее жители Тюмени пожаловались, что вода в кранах пахнет нечистотами после резкого подъема воды в Туре.