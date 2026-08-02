Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Москве выросло число погибших при взрыве в ресторане

112: в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве погибли пять человек
Агентство «Москва»

Количество погибших в результате взрыва в московском ресторане Balzi Rossi увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Два человека скончались в больнице», — утверждается в публикации.

Пострадавшие продолжают получать необходимую медицинскую помощь. Как выяснили журналисты, состояние шести человек оценивается как тяжелое.

«Оцепление у сталинской высотки на Баррикадной [улице] снято», — добавили авторы материала.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел 1 августа. Заведение было закрыто для проведения частного мероприятия — там проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек, писали СМИ. Изначально сообщалось о трех погибших. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что ранения получил еще 21 человек.

Позднее поступила информация, что в ресторане сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Его принесла женщина — она не выжила. Также погибли охранник, который пытался остановить подозрительную посетительницу, и один из очевидцев. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что СВУ содержало металлические шарики. Сила взрывного устройства была эквивалентна 1 кг тротила.

Ранее руководство ресторана Balzi Rossi извинилось за публикацию «крайне неуместного» поста на фоне взрыва.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!