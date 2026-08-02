Ресторан Balzi Rossi извинился за «крайне неуместный» пост на фоне взрыва в Москве

Руководство ресторана Balzi Rossi в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) принесло извинения за публикацию, появившуюся на фоне взрыва в центре Москвы. В ней говорилось, что с заведением «все хорошо».

«Мы удалили ранее опубликованный пост, поскольку в сложившейся ситуации он крайне неуместен. Приносим искренние извинения», — говорится в сообщении.

В тексте сказано, что команда в момент трагедии была сосредоточена на оказании помощи гостям и общении с экстренными службами. Кроме того, руководство ресторана принесло соболезнования семьям, потерявшим родных при взрыве, и выразило готовность оказать им поддержку.

Вечером 1 августа у входа в итальянский ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). В этот момент там проходил закрытый банкет, на котором присутствовали около 50 гостей. По данным Национального антитеррористического комитета, бомбу пыталась пронести женщина, она не выжила — ее буквально разорвало на части. Кроме того, спасти не удалось охранника, попытавшегося остановить подрывницу, и одного из посетителей заведения. Также есть пострадавшие.

На этом фоне в официальном аккаунте ресторана Balzi Rossi в Instagram появилось сообщение, что с заведением «все хорошо». В комментариях под публикацией начали появляться оскорбительные сообщения, в том числе на украинском языке. Вскоре возможность писать под постом была отключена.

Шеф-повар заведения Кармине Альфьери после взрыва поблагодарил подписчиков за поддержку и заверил, что «у всех все хорошо». Он заявил, что ресторан и кухня «в идеальном состоянии», а проблема возникла снаружи заведения. Позже оба поста были удалены.

Ранее был опубликован список пострадавших при взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве.