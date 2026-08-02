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Общество

Взорванное в центре Москвы СВУ было заряжено металлическими шариками

Ъ: сила взрыва СВУ в центре Москвы была эквивалентна килограмму тротила
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Сила взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), которое было подорвано на Кудринской площади в Москве возле ресторана Balzi Rossi, была эквивалентна килограмму тротила. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство заряжено металлическими шариками», — сообщил собеседник издания.

«Ъ» пишет, что при взрыве погибли женщина-курьер и остановивший ее силовик, а сила взрыва и металлические шарики, которыми было начинено СВУ, стали причинами, по которым пострадали и люди, находившиеся на веранде ресторана.

Инцидент, о котором идет речь, произошел возле ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Среди погибших: охранник, который пытался задержать женщину, подозреваемую в попытке проноса взрывного устройства, сама женщина и один из посетителей.

Также в НАК сообщили, что число пострадавших увеличилось до 21 человека.

Ранее был опубликован список пострадавших при взрыве в ресторане Balzi Rossi.

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