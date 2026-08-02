Целью были гости. Что известно о взрыве в ресторане в центре Москвы?

В ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве сработало самодельное взрывное устройство. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли женщина, которая несла бомбу, охранник, пытавшийся остановить ее, а также один из посетителей заведения.
Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Telegram-канал Baza уточнил, что среди пострадавших — четыре сотрудника ресторана.
Взрыв произошел около 19:55. После происшествия здание оцепили. На место прибыл заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Следственный комитет РФ начал расследование.
Что произошло в ресторане
В субботу, 1 августа, ресторан был закрыт для частного мероприятия. Как рассказали очевидцы, там проходил закрытый банкет, на котором присутствовали около 50 гостей.
«Это была закрытая свадьба. Там была, получается, охрана, человек 15. Секьюрити с рациями ходили, организаторы на лучшем уровне»,
— рассказали очевидцы «Известиям».
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, возле входа заведения охранник остановил женщину, которая несла коробку гостям. Она заявила, что хочет передать подарок, однако охранник не поверил и решил ее досмотреть. В этот момент раздался взрыв.
Бомбу, по всей видимости, взорвали дистанционно, говорится в материале издания. В результате взрыва погибла сама курьер и стоявший рядом охранник. Сила взрыва была эквивалентна 1 кг тротила, а СВУ было начинено металлическими шариками. Именно поэтому пострадало так много людей, а саму девушку-курьера буквально разорвало на части, рассказал источник газеты. На видео в соцсетях видна рука, лежащая на дороге в 15 метрах от места взрыва.
Как пишет Telegram-канал «112,» у пострадавших диагностировали открытые и закрытые черепно-мозговые травмы, проникающие и множественные ранения груди и живота, ранения конечностей, ожоги и минно-взрывную травму стопы. Очевидцы рассказали «Осторожно, новости», что гостей после взрыва выводили через главный вход. Местные жители также видели окровавленных людей.
Следственный комитет расследует взрыв как преступление террористической направленности, пишет «Коммерсантъ». Целью были гости на частном мероприятии, уточняет издание.
Первой версией, которую обсуждали СМИ, стал взрыв газового оборудования на кухне, однако шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери почти сразу заявил, что разрушений внутри помещения нет.
«Спасибо всем за поддержку, у всех все хорошо, наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии... у нас была какая-то проблема снаружи ресторана!» — написал он в соцсетях.
Жительница дома напротив рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в ресторане регулярно проходят свадьбы, корпоративы и презентации, а на улице паркуются дорогие автомобили.
«Может, это и была свадьба, но я не видела никого в свадебном платье», — рассказала Надежда.
По ее мнению, взрыв был очень громким и произошел на улице, а звук не был похож на хлопок газа.
«Аж тряхануло! Я честно думал, что все, высотки нет. Мне соседка позвонила, говорит, что окна дрожали!»
— рассказал другой очевидец Telegram-каналу «112».
Директор ресторана Алексей Мещеряков отказался комментировать произошедшее.
«Извините, я сейчас не могу», — сказал он изданию «Фонтанка».
Перекрытия дорог и отмена велофестиваля
После ЧП Департамент транспорта Москвы полностью перекрыл движение транспорта от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара. Также были закрыты съезды с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок.
Позднее, около 22:00, Дептранс сообщил о частичном восстановлении движения по внешней стороне Садового кольца.
Из-за чрезвычайной ситуации был также отменен второй Ночной велофестиваль, который должен был стартовать в 21:00.
«В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения. О новой дате мероприятия сообщим в наших официальных каналах»,
— сообщили. в Дептрансе Москвы
По информации Telegram-канала «112», организаторы оперативно вывели участников заезда с трассы после начала происшествия.