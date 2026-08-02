Целью были гости. Что известно о взрыве в ресторане в центре Москвы?

Три человека погибли при взрыве бомбы у ресторана на Кудринской площади в Москве

Вечером 1 августа в итальянском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), бомбу пыталась пронести женщина, она погибла на месте. Что известно о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

В ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве сработало самодельное взрывное устройство. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли женщина, которая несла бомбу, охранник, пытавшийся остановить ее, а также один из посетителей заведения.

Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Telegram-канал Baza уточнил, что среди пострадавших — четыре сотрудника ресторана.

Взрыв произошел около 19:55. После происшествия здание оцепили. На место прибыл заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Следственный комитет РФ начал расследование.

Что произошло в ресторане

В субботу, 1 августа, ресторан был закрыт для частного мероприятия. Как рассказали очевидцы, там проходил закрытый банкет, на котором присутствовали около 50 гостей.

«Это была закрытая свадьба. Там была, получается, охрана, человек 15. Секьюрити с рациями ходили, организаторы на лучшем уровне»,

— рассказали очевидцы «Известиям».

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, возле входа заведения охранник остановил женщину, которая несла коробку гостям . Она заявила, что хочет передать подарок, однако охранник не поверил и решил ее досмотреть. В этот момент раздался взрыв.

Бомбу, по всей видимости, взорвали дистанционно , говорится в материале издания. В результате взрыва погибла сама курьер и стоявший рядом охранник. Сила взрыва была эквивалентна 1 кг тротила, а СВУ было начинено металлическими шариками. Именно поэтому пострадало так много людей, а саму девушку-курьера буквально разорвало на части, рассказал источник газеты. На видео в соцсетях видна рука, лежащая на дороге в 15 метрах от места взрыва.

Как пишет Telegram-канал «112,» у пострадавших диагностировали открытые и закрытые черепно-мозговые травмы, проникающие и множественные ранения груди и живота, ранения конечностей, ожоги и минно-взрывную травму стопы. Очевидцы рассказали «Осторожно, новости», что гостей после взрыва выводили через главный вход. Местные жители также видели окровавленных людей.

Следственный комитет расследует взрыв как преступление террористической направленности , пишет «Коммерсантъ». Целью были гости на частном мероприятии, уточняет издание.

Первой версией, которую обсуждали СМИ, стал взрыв газового оборудования на кухне, однако шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери почти сразу заявил, что разрушений внутри помещения нет.

«Спасибо всем за поддержку, у всех все хорошо, наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии... у нас была какая-то проблема снаружи ресторана!» — написал он в соцсетях.

Жительница дома напротив рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в ресторане регулярно проходят свадьбы, корпоративы и презентации, а на улице паркуются дорогие автомобили.

«Может, это и была свадьба, но я не видела никого в свадебном платье», — рассказала Надежда.

По ее мнению, взрыв был очень громким и произошел на улице, а звук не был похож на хлопок газа.

«Аж тряхануло! Я честно думал, что все, высотки нет. Мне соседка позвонила, говорит, что окна дрожали!»

— рассказал другой очевидец Telegram-каналу «112».

Директор ресторана Алексей Мещеряков отказался комментировать произошедшее.

«Извините, я сейчас не могу», — сказал он изданию «Фонтанка».

Перекрытия дорог и отмена велофестиваля

После ЧП Департамент транспорта Москвы полностью перекрыл движение транспорта от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара. Также были закрыты съезды с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок.

Позднее, около 22:00, Дептранс сообщил о частичном восстановлении движения по внешней стороне Садового кольца.

Из-за чрезвычайной ситуации был также отменен второй Ночной велофестиваль , который должен был стартовать в 21:00.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения. О новой дате мероприятия сообщим в наших официальных каналах»,

— сообщили. в Дептрансе Москвы

По информации Telegram-канала «112», организаторы оперативно вывели участников заезда с трассы после начала происшествия.