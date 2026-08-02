Пассажиров предупредили о задержке электричек в Саратовской области в связи с ЧП

Три электрички следуют с опозданием в связи с повреждением контактной сети на железнодорожном перегоне Нефтяная — Князевка в Саратовской области. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила Приволжская железная дорога.

Из заявления следует, что контактная сеть была повреждена в результате внешнего вмешательства.

«В связи с этим изменится маршрут нескольких пригородных поездов», — подчеркивается в публикации.

По данным Приволжской железной дороги, поезда №6311 и №6471, следующие из Примыкания в Сухой Карабулак и Аткарск соответственно, отправятся в путь на один час позже запланированного. Электричку из Аткарска в Анисовку придется задержать на 1,5 часа.

Более того, поезд №6433 Анисовка — Аткарск не станет останавливаться на станциях Радужный, Зуборезный и Саратов-3. Состав проследует через станцию Саратов-2. Аналогичные распоряжения были переданы бригаде поезда №6475, который следует из Анисовки в Тарханы.

Саратовская область в ночь на 2 августа подверглась атаке украинских беспилотников. В результате в административном центре региона и Энгельсе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что два человека получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число сбитых за ночь украинских дронов.