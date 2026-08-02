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Общество

На Украине отказывающимся от эвакуации женщинам начали угрожать лишением родительских прав

РИА Новости: женщинам в Черниговской области угрожают лишением родительских прав
Armando Franca/AP

Женщинам, проживающим в Черниговской области Украины и сопротивляющимся принудительной эвакуации, угрожают лишением родительских прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, население Черниговской области эвакуируют, чтобы освободить жилые дома для размещения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что в последнее время процедуру эвакуации ужесточили.

«Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав», — рассказали в силовых структурах.

Там отметили, что выселением людей занимаются сотрудники правоохранительных органов и Службы безопасности Украины (СБУ). Их направляют в Черниговскую область из других регионов.

В начале июля жители двух сел Черниговской области — Карабани и Чайкино — отказались эвакуироваться и покидать свои дома, чтобы их использовали военнослужащие ВСУ. Как писали СМИ со ссылкой на силовые структуры, старосте данных населенных пунктов пришлось собрать письменные отказы людей от выполнения требований властей. Позднее против обязательной эвакуации выступили и жители сел Александровка и Газопроводное.

Ранее Зеленский обсудил с офицерами ВСУ возможные провокации в Черниговской области.

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