Украинский президент Владимир Зеленский провел совещание с командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По словам источника, на совещании присутствовали командиры 9, 12, 14, 15, 16, 18 и 21-го корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты Украины.

Собеседник агентства рассказал, что в настоящее время украинские тыловые подразделения решают логистические задачи в регионе, при этом в Черниговскую область перебрасываются штурмовые и артиллерийские части.

По данным силовиков, часть военного руководства Украины не поддерживает эту авантюру Зеленского и ушедшего в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, указывая на нехватку личного состава, необходимого для сдерживания наступления Вооруженных сил России на других участках фронта.

«За счет принудительной депортации украинцев из стран ЕС и снижения мобилизационного возраста командование ВСУ может пойти на очередную провокацию», — сказал источник.

В июле депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Россия может осенью открыть новый фронт в Черниговской области. По его мнению, этот сценарий якобы будет возможен после проведения выборов и координации РФ и Белоруссии. Ранее об этом уже говорили Зеленский и Сырский. На фоне этих заявлений Киев, судя по всему, начал подготовку к такому сценарию: в регионе начали эвакуацию приграничных сел и переброску дополнительного личного состава. Что о вероятном наступлении говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силовики рассказали о переброске личного состава ВСУ в Черниговскую область.