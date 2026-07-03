Жители двух сел в Черниговской области Украины отказались эвакуироваться и покидать свои дома, чтобы их использовали военнослужащие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), — рассказал источник агентства.

По его словам, старосте данных населенных пунктов пришлось собрать письменные отказы жителей. В них граждане заявляют, что не будут покидать свои дома и выполнять требования командования ВСУ.

1 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что сотрудники правоохранительных органов в Черниговской области начали под видом эвакуации принуждать людей освобождать жилые помещения для последующего размещения там подразделений украинских войск. Как отметил источник агентства, в регионе были сформированы специальные сводные отряды из полицейских. Они не только организуют эвакуационные мероприятия, но и занимаются поиском уклонистов и дезертиров.

Ранее власти Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 12 населенных пунктов.