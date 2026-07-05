Силовики раскрыли ситуацию с эвакуацией в Черниговской области

Жители сел Газопроводное и Александровка в Семеновском районе Черниговской области отказались от обязательной эвакуации. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, все жители этих населенных пунктов не согласились покидать свои дома. При этом, как утверждается, глава Семеновского района заявил о намерении добиваться полной эвакуации сел. В российских силовых структурах предположили, что освобожденные дома могут использоваться для размещения личного состава ВСУ.

От обязательной эвакуации также отказывались жители сел Чайкино и Карабани Черниговской области. Кроме того, сообщалось, что жильцам верхних этажей многоквартирных домов в регионе были выданы предписания покинуть квартиры для размещения операторов беспилотников ВСУ.

1 июля российские силовые структуры сообщили, что сотрудники правоохранительных органов в Черниговской области начали под видом эвакуации принуждать людей освобождать жилые помещения для последующего размещения там подразделений украинских войск. Как отметил источник агентства, в регионе были сформированы специальные сводные отряды из полицейских. Они не только организуют эвакуационные мероприятия, но и занимаются поиском уклонистов и дезертиров.

Ранее стало известно, что ВСУ продолжают перебрасывать живую силу в Черниговскую область.