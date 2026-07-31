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Политика

В Совфеде объяснили удары по Одессе

Сенатор Карасин назвал удар по Одессе ответом на желание Киева разрушить все в РФ
Алексей Дружинин/РИА Новости

Удар ВС РФ по порту Одессы является адекватным ответом на внешнюю политику Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть — нанести непоправимый удар по России», — заметил сенатор.

Против такого сценария ВС РФ принимают адекватные меры, лишая Украину возможности атаковать Россию. Как подчеркнул Карасин, армия России ежедневно добивается новых результатов.

В ночь на 31 июля вооруженные Силы России атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. В результате ударов в порту Одесса были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

Ранее в США предрекли переход Одессы под контроль ВС РФ.

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