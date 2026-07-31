Сенатор Карасин назвал удар по Одессе ответом на желание Киева разрушить все в РФ

Удар ВС РФ по порту Одессы является адекватным ответом на внешнюю политику Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть — нанести непоправимый удар по России», — заметил сенатор.

Против такого сценария ВС РФ принимают адекватные меры, лишая Украину возможности атаковать Россию. Как подчеркнул Карасин, армия России ежедневно добивается новых результатов.

В ночь на 31 июля вооруженные Силы России атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. В результате ударов в порту Одесса были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

Ранее в США предрекли переход Одессы под контроль ВС РФ.