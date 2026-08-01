Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева на Украине

МО: поражены резервуары с ГСМ в порту Одессы и морской буксир в порту Николаева

Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре, задействованной в интересах украинской армии, в портах Одессы и Николаева. Об этом сообщает Минобороны России.

По его данным, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а в порту Николаева — морской буксир, переоборудованный для применения морских дронов.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками, уточнили в ведомстве.

В ночь на 31 июля ВС РФ атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. В результате ударов в порту Одесса были поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для Вооруженных сил Украины. Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

До этого украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что ежедневно из-за простоя черноморских портов Украина теряет $70 млн. По данным расчетов, три порта Одессы за июнь отгрузили товаров на $2,1 млрд из общего украинского экспорта на $3,5 млрд. Таким образом, в среднем через них ежедневно проходило продукции примерно на $70 млн. С 22 июля заход судов в эти порты был приостановлен.

Ранее в США предрекли переход Одессы под контроль России.