ВС России поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одесса

МО: ВС РФ ударили по портовым объектам и судну с военным грузом

Вооруженные Силы России (ВС РФ) атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов в порту Одесса были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

Российские военные продолжают наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Так, 27 июля в Одессе атакам подверглись объекты перевалки и хранения горюче-смазочных материалов, в Николаеве поврежден сухогруз с военным грузом, в Черноморске — резервуары с топливом. В Минобороны РФ отметили, что удары наносились с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников.

На этом фоне иностранные сухогрузы и контейнеровозы перестали заходить в порты Одессы, Черноморска и в порт Южный (так называемые порты Большой Одессы).

Ранее Украине предрекли потерю интереса со стороны Запада из-за ситуации в Одессе.