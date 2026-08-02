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Общество

Небо над российским регионом закрыли на всех высотах

В Самарской области ввели план «Ковер»
FotograFFF/Shutterstock/FOTODOM

На территории Самарской области ввели план «Ковер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Закрыто воздушное пространство на всех высотах», — добавил чиновник.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны в июле уничтожили свыше 21 тысячи беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего БПЛА было сбито 24 июля и 25 июля — 937 и 1060 дронов соответственно. Наибольшее число атак приходилось на европейскую часть РФ.

Ранее в российском аэропорту эвакуировали пассажиров из-за угрозы ракетного удара.

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