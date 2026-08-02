Часть Кубы осталась без света

Гавана и западная часть Кубы остались без света

Гавана и западная часть Кубы остались без электричества. Об этом сообщила Национальная электроэнергетическая компания.

«Произошло отключение электроэнергии на (двух) линиях, что привело к отключению электроэнергии в западном регионе», — говорится в сообщении.

Без света остались провинции Пинар-дель-Рио, Артемиса, Маябеке, Матансас, а также Гавана.

7 июля произошло полное отключение национальной электросети — седьмое за последние полтора года. Прчиины блэкаута неизвестны. На тот момент прогнозируемый дефицит электричества составлял от 2200 до 2230 МВт, а доступная мощность — всего 1000 МВт при спросе в 3100 МВт.

Незадолго до этого, 4 июля, в Кубе полностью осталась без света провинция Гранма.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия находится в диалоге с руководством Кубы на фоне энергетической блокады со стороны США.

Ранее посол России обвинил США в топливной блокаде Кубы.