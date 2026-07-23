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Политика

Рубио заявил, что США заинтересованы «в процветании Кубы»

Рубио: США хотели бы лучшего будущего для Кубы, но добиться этого будет непросто
Kay Nietfeld/Global Look Press

США заинтересованы в процветании Кубы, так как эта страна находится слишком близко к Соединенным Штатам. Об этом журналистам заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает «Интерфакс».

«Мы хотели бы видеть Кубу процветающей, мы хотели бы видеть Кубу свободной, так как она находится всего в 90 милях от наших берегов», — указал он.

При этом, как отметил Рубио, «для людей, которые там принимают решения, будет сложно внести изменения, рассчитанные на лучшее будущее страны». Он подчеркнул, что ответственные за Кубу люди не знают, что они делают. По его мнению, они не понимают основные концепции, а также не знают, как привести в порядок экономику.

«Самое сложное для них заключается в том, что на протяжении 50 лет они хотели, чтобы кто-то занимался улучшением их экономики. Они боятся ослабить политический контроль над народом», — добавил госсекретарь США.

До этого администрация США заявила, что отношения России и Кубы представляют «прямую угрозу» безопасности Соединенных Штатов.

Ранее внук Рауля Кастро согласился вести переговоры с Трампом.

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