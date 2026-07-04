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Общество

На Кубе из-за аварии на подстанции возникли перебои с электричеством

На Кубе из-за аварии начались масштабные перебои с электроснабжением
Norlys Perez/Reuters

На Кубе возникли масштабные сбои с электроснабжением после аварии на подстанции в Гаване. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила госкомпания Unión Eléctrica.

«Авария на подстанции Victoria de Girón в столице в 20:08 вызвала сильные колебания в Национальной электроэнергетической системе и аварийное отключение энергоблоков Rente 3 и Felton 1», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Национальная энергосистема работает в условиях низкой доступности генерирующих мощностей.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия находится в диалоге с руководством Кубы на фоне энергетической блокады со стороны США.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.

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