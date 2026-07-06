На Кубе начался блэкаут из-за отключения электричества по всей стране

На Кубе произошло полное отключение национальной электросети — уже седьмое за последние полтора года. Об этом сообщила государственная компания Unión Eléctrica (UNE) в соцсети Х.

«Произошло полное отключение национальной электросети. Причины выясняются. Мы будем продолжать предоставлять обновления», — говорится в заявлении UNE.

Восстановление после полного отключения технически сложно и может занять несколько дней. Госкомпания не назвала примерных сроков возобновления подачи электричества.

Вчера прогнозируемый дефицит составлял от 2200 до 2230 МВт, а доступная мощность — всего 1000 МВт при спросе в 3100 МВт. Среди структурных причин обвала — несколько вышедших из строя тепловых энергоблоков ТЭЦ в Мариэле, Матансасе и Нуэвитасе. Кроме того, 106 распределенных генерирующих установок остановлены из-за нехватки топлива — это еще 890 МВт недоступной мощности.

Куба более трех месяцев не получает поставок нефти, и ее электроэнергетика работает на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях в условиях экономической нестабильности.

За последние дни происходило несколько временных локальных отключений: например, 4 июля полностью осталась без света провинция Гранма.

Ранее Куба запросила заседание Генассамблеи ООН из-за американской блокады.