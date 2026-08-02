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Общество

Россиян ждут более короткие новогодние праздники в 2027 году

В 2027 году россияне будут отдыхать на Новый год 11 дней, а не 12
Andrey Aboltin/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние праздники в 2027 году будут на один день короче, чем в этом году. Соответствующая информация представлена в производственном календаре.

Согласно документу, россияне будут отдыхать 11 дней вместо 12. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2026 года, а завершатся — 10 января 2027-го.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2027 год
«Газета.Ru»

В апреле Минтруд опубликовал проект календаря праздников на следующий год. Кроме новогодних каникул, три дня отдыха ждут россиян в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля и Международного женского дня — с 6 по 8 марта. Следующие длинные выходные будут в мае, когда россияне смогут отдохнуть с 1-го по 3-е число, а также с 8-го по 10-е. Выходные по случаю Дня России продлятся столько же — с 12 по 14 июня. А в честь Дня народного единства в 2027 году установили сразу четыре выходных — с 4 по 7 ноября.

Глава ведомства Антон Котяков не увидел необходимости делать 31 декабря официальным выходным — с учетом гибкого законодательства, позволяющего двигать нерабочие дни.

Ранее было названо количество рабочих дней россиян в 2027 году.

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