В 2027 году россиян ждет одна шестидневка

Россиян в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом России.

Согласно документу, работать шесть дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля 2027 года. При этом в 2026 году шестидневных рабочих недель не предусмотрено.

В Минтруде также указали, что количество нерабочих дней в 2027 году составит 118 — столько же, сколько и в 2026 году.

Для формирования графика выходных предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

С учетом предлагаемых переносов россияне смогут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября; 31 декабря 2027 года.

Кроме того, в 2028 году ожидается пять четырехдневных рабочих недель: с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.

Согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы с 1 по 8 января, Рождество Христово 7 января, День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 8 марта, Праздник Весны и Труда 1 мая, День Победы 9 мая, День России 12 июня и День народного единства 4 ноября.

Шестидневные рабочие недели были в 2024 и 2025 годах, но в 2026 году их не будет.

