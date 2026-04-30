Минтруд опубликовал календарь праздников на 2027 год

Минтруд: новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2027 году. Проект календаря праздников на следующий год опубликовал Минтруд РФ в мессенджере Max.

Новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Далее три дня отдыха ждет россиян в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля и Международного женского дня — с 6 по 8 марта.

Следующие длинные выходные будут в мае, когда россияне смогут отдохнуть с 1-го по 3-е число, а также с 8-го по 10-е. Три дня отдыха ждет и по случаю Дня России — с 12 по 14 июня.

В честь Дня народного единства в 2027 году установили сразу четыре выходных — с 4 по 7 ноября.

До этого россиян предупредили, что в 2026 году будут короткие майские праздники. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, они продлятся всего по три дня — с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая. Она объяснила, что майские праздники укоротили за счет переносов выходных с мая на январь, в связи с чем стали возможны длинные новогодние каникулы.

