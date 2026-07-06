Названо количество рабочих дней россиян в 2027 году

Юрист Черных: в 2027 году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать — 118

При пятидневной рабочей неделе в следующем году россияне будут работать 247 дней, рассказала РИА Новости завкафедрой трудового права и права соцобеспечения имени К.Н. Гусова Надежда Черных.

По ее словам, число дней отдыха при таком графике работы составит 118.

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен не для всех профессий, а прежде всего для специалистов, чья эффективность не зависит от количества отработанных часов.

По словам парламентария, уже сейчас юристы, консультанты, менеджеры, журналисты и специалисты творческих профессий работают четыре дня в неделю без снижения доходов. Такой формат возможен, если сотрудник успевает выполнить весь объем работы за четыре дня вместо пяти.

Нилов подчеркнул, что нельзя допустить снижения доходов граждан, однако и бюджет не может взять на себя компенсацию выпадающих рабочих часов.

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