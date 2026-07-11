В Минтруда заявили, что в РФ нет необходимости объявлять 31 декабря выходным

Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

«Введение дополнительного дня — это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой», — сказал он.

Согласно проекту производственного календаря на следующий год, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, следует из материала.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем. По мнению депутата, последний день года следует сделать нерабочим за счет переноса выходного с 8 января.

Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. При этом в ряде регионов дата объявлялась выходной, тогда как в других субъектах оставалась рабочей.

Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что в 2027 году в России будет 118 выходных дней.