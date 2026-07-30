Во Франции из-за пожаров ввели ограничения на движение скоростных поездов

BFMTV: из-за пожаров скоростные поезда из Парижа будут идти только до Бордо

Из-за масштабных лесных пожаров во Франции направляющиеся из Парижа в юго-западном направлении скоростные поезда TGV будут следовать только до Бордо. Об этом, ссылаясь на Национальную компанию железных дорог Франции (SNCF), сообщает телеканал BFMTV.

Ограничения будут действовать, по меньшей мере, в течение трех дней — 31 июля, 1 августа и 2 августа. Они не коснутся поездов TGV, которые направляются в Тулузу. Также отменены ночные поезда между Парижем и Тарбом в обоих направлениях.

28 июля телеканал France 24 сообщил, что бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

Ранее сообщалось, что военные заводы Франции оказались в опасности из-за пожара.