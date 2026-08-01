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Общество

Во Франции задержали сотни человек из-за лесных пожаров

Глава МВД Нуньес: во Франции задержали 328 человек из-за лесных пожаров

Число задержанных в рамках расследования дел, связанных с природными пожарами во Франции, увеличилось до 328. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Лоран Нуньес, передает BFMTV.

«328 человек были задержаны по подозрению в причастности к возникновению пожаров», — сказал глава МВД.

28 июля телеканал France 24 сообщил, что бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

В этом году страны Европы столкнулись с аномально высокой температурой. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. РИА Новости со ссылкой на данные европейской службы климатического мониторинга Copernicus сообщили, что к текущей неделе площадь выгоревших территорий с начала 2026 года увеличилась до 434,9 тыс. га. Показатели к началу июля были на уровне 126,8 тыс. га.

Ранее дым от лесных пожаров во Франции и Испании заволок чешское небо.

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