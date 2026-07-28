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Общество

Пожары во Франции стали формировать погоду

Лесные пожары во Франции могут вызывать огненные молнии
Ilya Naymushin/Reuters

Бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Об этом сообщает телеканал France 24.

Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

Пресс-секретарь Федерации пожарных команд Франции Эрик Брокарди пояснил, что в пирокучевых облаках совершенно не содержится влаги. Они создают собственную погодную систему и могут вызывать сильные ветры, молнии и новые очаги самовозгорания.

Кроме того, пожарные отряды в районе Бордо столкнулись с конвективным возгоранием, которое сформировало собственные воздушные потоки, постоянно меняющие напрвление огня. Из-за этого пламя одновременно распространялось сразу в нескольких направлениях и создавало множество фронтов.

28 июля сообщалось, что экстренные службы Испании и Франции ведут интенсивную борьбу с масштабными лесными пожарами, стремясь локализовать очаги до начала прогнозируемого повышения температуры.

Ранее сообщалось, что на юге Франции эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара.

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