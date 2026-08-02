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Общество

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю <...> всех, кто своим напряженным, добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны, стратегически важной отрасли», — сказал он.

Путин напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. С тех пор железные дороги России стали одним из символов надежности и прогресса, отметил президент.

Он добавил, что на сегодняшний день работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в СВО.

До этого сообщалось, что будущих офицеров железнодорожных войск будут обучать управлению дронами. На данный момент в Минобороны России обсуждается введение соответствующей программы для курсантов Военного института железнодорожных войск и военных сообщений.

Ранее в РЖД опровергли информацию о новых правилах перевозок пассажиров.

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