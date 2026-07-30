Военные железнодорожники смогут с помощью беспилотников выявлять диверсантов

Будущих офицеров железнодорожных войск будут обучать управлению дронами. Сейчас в Минобороны России обсуждается введение соответствующей программы для курсантов Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

По ее информации, подготовкой будут заниматься инструкторы с боевым опытом. В рамках курса они познакомят курсантов с устройством дронов, дадут теоретические знания, а также практические навыки. Приобретенные умения будут нужны офицерам-железнодорожникам во время обследования станций. Так, с помощью БПЛА можно будет зафиксировать разрушения на путях или на объектах, эффективно осуществлять инженерную разведку местности. На проведение всех этих мероприятий будет уходить гораздо меньше времени. Кроме того, дроны помогут определить, на каких участках путей требуется ремонт.

Как рассказал изданию военный эксперт Юрий Лямин, сейчас для обследования железнодорожных путей начинают использоваться именно беспилотники.

«Невозможно постоянно проводить пешее патрулирование, чтобы люди лично исследовали полотно. Особенно это касается районов боевых действий», — отметил Лямин.

По его словам, в зоне специальной военной операции растет угроза ударов БПЛА и атак диверсантов. За ж/д путями нужен контроль, а камеры всюду установить невозможно. Поэтому облет территории дроном — более безопасный и тщательный способ наблюдения, продолжил эксперт.

Также Лямин подчеркнул, что при помощи беспилотников можно заметить не только повреждения, но и диверсантов.

Эксперт добавил, что после окончания боевых действий дроны тоже будут очень востребованными в железнодорожном хозяйстве.

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