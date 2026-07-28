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Общество

В РЖД опровергли информацию о новых правилах перевозок пассажиров

РЖД не будут вводить новые правила перевозок пассажиров с 1 августа 2026 года
Tramp57/Shutterstock/FOTODOM

«Российские железные дороги» (РЖД) не планируют вводить изменения в правила перевозок пассажиров с 1 августа 2026 года. Об этом сообщили в компании.

До этого ряд СМИ сообщил о введении новых правил в части перевозок багажа и проверок билетов.

«Информация, распространяемая в ряде СМИ, о якобы планируемых изменениях в правилах перевозок пассажиров с 1 августа 2026 г. не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В июне РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре. В компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что в России участились случаи массового выкупа железнодорожных билетов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной цене.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд.

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