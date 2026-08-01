Туристический самолет рухнул в Перу

В результате крушения небольшого туристического самолета на юге Перу не выжили 13 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал TVPeru.

Самолет разбился над археологическим комплексом , где расположены геоглифы Наски на юге страны. Всего на борту самолета находились 11 пассажиров и два пилота.

До этого в городе Батлер на Среднем Западе США упал самолет с парашютистами. Авиакатастрофа произошла утром недалеко от местного аэропорта, примерно в 105 км к югу от города Канзас-Сити. Воздушное судно после вылета резко сменило курс, а потом рухнуло около шоссе. На борту были 11 парашютистов и пилот — никто из них не выжил.

Также 14 июня в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам. Другой вертолет упал на территорию заброшенной церкви, которую арендует автодилер BYD.

Ранее в Хакасии разбился паралет с людьми.