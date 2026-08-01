В столичном дептрансе рассказали о работе станций метро возле места взрыва

Дептранс: станции «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме

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В Москве станции метро «Краснопресненская» Кольцевой линии и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии работают в штатном режиме. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

«Станции «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме. Вход и выход не ограничивался», — говорится в публикации.

Взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

Очевидец инцидента рассказал, что на кухне заведения, предположительно, взорвалось газовое оборудование. Официального подтверждения данной информации не поступало.

По данным ГУ МВД по Москве, три человека не выжили, 15 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее ночной велофестиваль в центре Москвы отменили из-за взрыва.