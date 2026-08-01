Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Следком уточняет число погибших и пострадавших при взрыве в Москве

СК уточняет число погибших и пострадавших при взрыве в ресторане в Москве

Точное количество погибших и пострадавших на месте инцидента на Кудринской площади в центре Москвы уточняется, устанавливаются все обстоятельства. Об этом рассказали РИА Новости в столичном Следкоме.

«В связи с инцидентом, произошедшим в здании на Кудринской площади в городе Москве, на месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве», — сообщили в ведомстве.

При этом в Следкоме уточнили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

Очевидец инцидента рассказал, что на кухне заведения, предположительно, взорвалось газовое оборудование. Официального подтверждения данной информации не поступало.

По данным ГУ МВД по Москве, три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее ночной велофестиваль в центре Москвы отменили из-за взрыва.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как переехать в другой регион по программе трудовой мобильности и какую субсидию за это можно получить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!