Следком уточняет число погибших и пострадавших при взрыве в Москве

СК уточняет число погибших и пострадавших при взрыве в ресторане в Москве

Точное количество погибших и пострадавших на месте инцидента на Кудринской площади в центре Москвы уточняется, устанавливаются все обстоятельства. Об этом рассказали РИА Новости в столичном Следкоме.

«В связи с инцидентом, произошедшим в здании на Кудринской площади в городе Москве, на месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве», — сообщили в ведомстве.

При этом в Следкоме уточнили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

Очевидец инцидента рассказал, что на кухне заведения, предположительно, взорвалось газовое оборудование. Официального подтверждения данной информации не поступало.

По данным ГУ МВД по Москве, три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее ночной велофестиваль в центре Москвы отменили из-за взрыва.