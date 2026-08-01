В Минздраве заявили, что пострадавшим при взрыве в Москве оказывают необходимую помощь

Кузнецов: пострадавшим при взрыве в кафе в Москве оказывают необходимую помощь

Пострадавшим при взрыве в летнем кафе в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

Очевидец инцидента рассказал, что на кухне заведения, предположительно, взорвалось газовое оборудование. Официального подтверждения данной информации не поступало.

По данным ГУ МВД по Москве, три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее ночной велофестиваль в центре Москвы отменили из-за взрыва.