Гендиректора «Газпром энергохолдинг — закупки» арестовали

Гендиректор «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказали ТАСС в Замоскворецком суде Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мазину И. В., подозреваемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) меру пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в инстанции.

30 июля в Москве арестовали долларового миллиардера, главу совета директоров белгородской группы компаний (ГК) «Эфко» Валерия Кустова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве и растрате. По информации «Ъ», Кустов вместе с коллегами, а также с чиновницей из Минпромторга закупали китайские БПЛА и выдавали их за свои, чтобы украсть субсидии на производство дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Следкоме сообщили, что в Дагестане суд арестовал бывшего главу Каспийска по делу о получении взятки.

Ранее экс-главу управления челябинской прокуратуры обвинили в коррупции.