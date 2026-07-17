Бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры задержан за взятку

В Челябинске задержан бывший начальник управления областной прокуратуры Сергей Путяйкин. Его доставили в суд для решения вопроса об аресте, об этом сообщает корреспондент 74.RU.

Задержанному предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 п. «е» ст. 286 УК РФ). По первому преступлению максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет, по второму — до 10 лет.

Путяйкину 39 лет. Ранее он работал заместителем прокурора Советского района Челябинска, в 2022 году был назначен прокурором Нязепетровского района, позже занял должность начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры области.

Путяйкин был уволен из прокуратуры Челябинской области в конце минувшей весны: 74.RU высказывает предположение о том, что это кадровое решение связано с тем, что в отношении мужчины появились подозрения в коррупции.

Ранее сотрудники ФСБ пришли с обыском в природоохранную прокуратуру Ленобласти.