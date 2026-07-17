Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры задержан за взятку

74.RU: экс-главу управления челябинской прокуратуры обвинили в коррупции
Сайт Нязепетровского муниципального округа Челябинской области

В Челябинске задержан бывший начальник управления областной прокуратуры Сергей Путяйкин. Его доставили в суд для решения вопроса об аресте, об этом сообщает корреспондент 74.RU.

Задержанному предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 п. «е» ст. 286 УК РФ). По первому преступлению максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет, по второму — до 10 лет.

Путяйкину 39 лет. Ранее он работал заместителем прокурора Советского района Челябинска, в 2022 году был назначен прокурором Нязепетровского района, позже занял должность начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры области.

Путяйкин был уволен из прокуратуры Челябинской области в конце минувшей весны: 74.RU высказывает предположение о том, что это кадровое решение связано с тем, что в отношении мужчины появились подозрения в коррупции.

Ранее сотрудники ФСБ пришли с обыском в природоохранную прокуратуру Ленобласти.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!