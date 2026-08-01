Самолет Ту-214 в новой ливрее совершил демонстрационный полет в Казани

Самолет Ту-214, оформленный в честь 170-летия Государственной Третьяковской галереи, провел демонстрационный полет на Казанском авиационном заводе имени Горбунова — филиале АО «Туполев» и входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, этот самолет планируется использовать для перевозки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы, которые строятся во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе по поручению президента России Владимира Путина.

На корпусе самолета изображена птица Алконост, взятая из картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали». Этот выбор символизирует тесную связь между культурным наследием и современными технологиями, объяснили в Минпромторге.

Самолет Ту-214, оснащенный отечественными системами и комплектующими, получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции в декабре 2025 года. В настоящее время на Казанском авиазаводе продолжается серийное производство этих самолетов.

Ранее был назван срок начала поставок самолета Ту-214 авиакомпаниям.