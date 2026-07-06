Назван срок начала поставок самолета Ту-214 авиакомпаниям

Мишустин: поставки Ту-214 в российские авиакомпании начнутся с 2027 года

Поставки самолета Ту-214 в российские авиакомпании начнутся уже с 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром», передает сайт правительства.

«В декабре прошел сертификацию среднемагистральный лайнер Ту-214 с полностью российскими системами и агрегатами. Со следующего года начнутся его поставки в авиакомпании», — сказал глава кабмина.

1 июня глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что компания уже начала поставки Ту-214.

2 июня Бадеха заявил, что в 2026 году первые самолеты получат спецзаказчики. При этом поставки для авиакомпании Red Wings, по словам главы ОАК, начнутся в 2027 году. Он уточнил, что благодаря инвестициям в модернизацию Казанского завода, предприятие может выйти на производство до 20 лайнеров в год.

Ранее в Минтрансе оценили успехи России в обслуживании иностранных самолетов.