В Минпросвещения заявили о рекордном количестве заявлений в колледжи

Кравцов сообщил о рекордном количестве заявлений на поступление в колледжи РФ

Почти три миллиона заявлений подали в колледжи России в ходе приемной кампании 2026 года. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Тыву.

По его словам, интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет.

«На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи — почти три миллиона», — уточнил Кравцов.

Министр добавил, что это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

До этого заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк рассказала, что решение девятиклассника, который выбирает между дальнейшей учебой в школе или колледже, должно основываться на его собственных интересах, готовности трудиться в выбранной сфере, а также на понимании собственного будущего.

Ранее Путин подписал закон о стажировке для выпускников вузов и колледжей.