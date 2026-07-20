Эксперт рассказала, как девятикласснику выбрать между учебой в школе и колледже

Решение девятиклассника, который выбирает между дальнейшей учебой в школе или колледже, должно основываться на его собственных интересах, готовности трудиться в выбранной сфере, а также на понимании собственного будущего. Об этом Life.ru рассказала заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк.

По словам специалиста, основным критерием выбора должно быть понимание ученика своих профессиональных интересов и желаемого формата обучения. Подросток также должен принимать решение с учетом того, как он сам видит свое будущее. При этом родителям важно помочь ему разобраться, готов ли он приступить к углубленному изучению конкретной сферы.

Педагог объяснила, что тем ученикам, которые еще не определились с будущей профессией, стоит продолжить обучение в школе. Десятый и одиннадцатый классы позволят сосредоточиться на общеобразовательных предметах, ознакомиться с разными направлениями и принять взвешенное окончательное решение. Однако оставаться в школе без понимания цели не стоит. В противном случае два года могут стать лишь временем подготовки к ЕГЭ и сдачи экзаменов.

Эксперт подчеркнула, что учеба в колледже подходит подросткам, которые уже определились с желаемой профессиональной сферой и готовы перейти к практике.

«СПО не следует воспринимать как запасной путь для тех, кто не справляется со школой. В хорошем колледже нагрузка может быть высокой, а к этому добавляется повышенная ответственность: студенту приходится становиться самостоятельным, активно осваивать профессию, а также выстраивать отношения внутри колледжа и с потенциальными работодателями», — предупредила она.

Кроме того, по словам специалиста, перед подачей документов в колледж следует ознакомиться с учебным планом, количеством практических занятий, преподавательским составом, оснащением и работодателями, с которыми сотрудничает учебное заведение. Тем, кто решил остаться в школе, также важно определиться с целью и удостовериться, что образовательная организация способна обеспечить требуемую подготовку по профильным предметам.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого рассказал «Газете.Ru», что по закону школы не имеют права отказать в приеме ребенка в десятый класс на основе результатов ОГЭ или минимального балла аттестата, если речь не идет об отборе в профильные классы. Он отметил, что учреждение может не принять ученика только из-за нехватки мест.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о росте качества образования в школах.