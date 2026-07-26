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Политика

Путин подписал закон о трудовых стажировках для выпускников

Путин подписал закон о стажировке для выпускников вузов и колледжей
Александр Гальперин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о стажировках в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, выпускник, получающий или уже получивший среднее профессиональное или высшее образование, а также дополнительное профобразование по программе переподготовки, может заключать срочный трудовой договор с работодателем с целью получения первичного опыта в избранной профессиональной деятельности.

Такой договор заключается не позднее одного года после получения образования, он также будет приостановлен на время службы в армии, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами РФ.

В законе указано, что срок стажировки не должен превышать шесть месяцев. В это время работодатель организует для стажера наставничество по осваиваемой профессии.

Если же по завершении стажировки работник заключает трудовой договор с тем же работодателем, ему не устанавливают испытательный срок.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее стало известно, сколько выпускников вузов в РФ работают не по специальности.

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