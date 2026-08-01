В Киеве задержали бойца «Кракена» по подозрению в убийстве украинца на Бали

В Киеве задержан Глеб Новостройный, который ранее служил в полку «Кракен» (организация признана террористической и запрещена в России) Вооруженных сил Украины. Его подозревают в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«В Киеве задержали бывшего бойца подразделения «Кракен» Глеба Новостройного (Днепрянин). Его могут подозревать в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали», — отмечается в публикации.

По информации издания, дело, по которому задержали Новостройного, находится под грифом секретности. Официальные данные о причинах его ареста пока отсутствуют, решение о мере пресечения будет принято в ближайшие дни.

До этого сообщалось, что для выполнения функций заградительных отрядов украинское командование задействует бойцов националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и подразделения «Кракен». Члены подразделений выполняют соответствующие задачи на Запорожском направлении.

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