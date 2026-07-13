ТАСС: ВСУ используют бригады «Азова» и «Кракена» как заградотряды у Гуляйполя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют националистический батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и подразделение «Кракен» в качестве заградительных отрядов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам источника агентства, члены «Азова» и «Кракена» выполняют соответствующие задачи в районе населенного пункта Гуляйполе на Запорожском направлении.

«Бойцы украинских заградотрядов мешают своим же сослуживцам отступать и сдаваться в плен», — пояснили в подполье.

27 декабря прошлого года президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск доложили, что Гуляйполе в Запорожской области перешло под контроль российских подразделений. В сражениях за населенный пункт участвовали военные группировки «Восток». Сообщалось, что в ходе боевых действий на данном участке фронта ВСУ потеряли свыше батальона живой силы, а также более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта.

При этом на Украине переход Гуляйполя под контроль Вооруженных сил РФ признали только в начале июля 2026 года. Аналитический проект DeepState сообщил, что ВСУ якобы потеряли населенный пункт 27 июня.

Ранее украинские солдаты не смогли отступить из Харьковской области из-за заградотряда.