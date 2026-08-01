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Общество

Выросло число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко

Число погибших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко нелегалов выросло до 67
Fabian Bimmer/Reuters

Число погибших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко мигрантов выросло до 67. Об этом пишет испанская газета ABC.

«Число погибших возросло до 67 после массового въезда в автономный город [Сеуту] в прошлый четверг, что подтвердила правительственная делегация», — говорится в сообщении.

Сотрудники Гражданской гвардии продолжают поиски погибших в районе пограничного волнореза Эль-Тарахаль. По информации МВД Испании, в Сеуту из Марокко прибыли около 50 тыс. человек, более 48 тыс. из них уже вернулись обратно.

До этого СМИ писали о 61 погибшем.

До этого Испании пришлось мобилизовать армию, так как местные власти не смогли справиться с массовым наплывом мигрантов. Первого августа в Сеуте нелегалы попытались силой проникнуть в центр для мигрантов.

Нелегалы из Марокко пытаются прорваться через границу испанской автономии Сеута на севере Африки, чтобы далее попасть в ЕС.

Ранее Италия приостановила Шенген с Испанией из-за ситуации в Сеуте.

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