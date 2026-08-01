Толпа мигрантов попыталась взять штурмом лагерь беженцев в Сеуте

EFE: в Сеуте нелегалы попытались силой проникнуть в центр для мигрантов

Группа нелегалов из стран Африки попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев в испанской Сеуте. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 1 августа на территории центра временного содержания иммигрантов.

«Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты, так как все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно», – говорится в материале.

По информации агентства, группа состояла в основном из марокканцев, выходцев из стран Африки южнее Сахары и алжирцев. Полицейские вмешались лишь тогда, когда мигранты снесли часть ограждения у центра.

Правоохранители установили кордон у главных ворот центра, добавляет EFE.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов – Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте – в материале «Газета.Ru».

Ранее Италия приостановила Шенген с Испанией из-за ситуации в Сеуте.