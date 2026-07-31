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Армия

Испания мобилизовала армию из-за прорыва границы мигрантами из Марокко

El País: Испания вводит войска в Сеуту на фоне миграционного кризиса
Shutterstock/FOTODOM

Власти Испании задействуют войска для наведения порядка на границе с Марокко в испанском эксклаве Сеута на севере Африки, где тысячи мигрантов из Марокко прорвались через границу. Об этом пишет испанское издание El País.

По информации издания, военные будут помогать сотрудникам Гражданской гвардии при обеспечении безопасности в городе, ситуация в котором в настоящий момент напоминает хаос.

El País пишет, что не менее 18 человек не выжили, пытаясь пересечь границу, а наплыв тысяч мигрантов превзошло все прогнозы Мадрида. За последние 10 дней в автономный город прорвались от 1500 до 2000 человек.

Местные СМИ в свою очередь добавляют, что за прошедшую неделю в Сеуту из Марокко вплавь добрались более 1,5 тыс. человек, еще сотни дошли до города пешком. При этом число прибывших в эксклав мигрантов пока не уточняется. Как отмечает агентство EFE, тысячи людей продолжают прибывать в марокканский населенный пункт Фнидк на границе с Сеутой, где уже образовалась колонна длиной 5 км.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить в городе «национальную чрезвычайную ситуацию» и назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой». Он также призвал военное командование страны к «решительным» действиям.

Сеута — это автономный город Испании, который из-за своего географического положения постоянно сталкивается с миграционной проблемой. Так, в 2021 году за несколько дней границу пересекли около 10 тыс. человек, большинство из которых — граждане Марокко. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко в городе возвели высокий забор с колючей проволокой.

Ранее Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами.

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